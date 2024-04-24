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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Родственники задержанных провели мирную акцию

Родственники задержанных по так называемому кемпир-абадскому делу провели мирную акцию возле здания Первомайского суда Бишкека. Они требуют, чтобы процессы проходили в открытом режиме.

По их словам, каждое заседание проходит с нарушением законов и судебного процесса, а требования адвокатов и подсудимых соблюдать все эти нормы приводит к тому, что часть подсудимых исключают из процесса. Проведение заседаний без подсудимых и адвокатов — грубое нарушение законов.

Родственники подчеркивают: единственное их требование — это проводить открытые заседания.

«Если наши родственники действительно являются «особо опасными преступниками», почему тогда власти не ведут процесс открыто? Пусть докажут всему народу их вину. Открытость — это гарантия справедливого суда. Мы уверены, что суды проходят в закрытом режиме с одной единственной целью — скрыть от общественности отсутствие в деле доказательств их вины», — считают они.

Отметим, сегодня должно было пройти очередное заседание суда, но из-за отсутствия двух адвокатов оно не состоялось. Об этом 24.kg сообщил адвокат Эркин Саданбеков.

«В соответствии со статьей 51 УПК, участие адвоката в уголовном судопроизводстве обязательно, когда лицо обвиняется в особо тяжком преступлении. Поскольку фигуранты кемпир-абадского дела обвиняются в особо тяжком преступлении, то без защитника невозможно вести процесс», — сказал он.

Адвокат добавил, что, помимо этого, обвиняемые, содержащиеся под стражей, заявили ходатайство, что их конвоирует непонятно кто и эти личности необходимо установить.

предоставлено адвокатом
Фото предоставлено адвокатом. Заявление подсудимых

«Они были в форме и масках. Они относятся к департаменту конвоирования или нет? Поскольку дело засекречено и суд проходит в закрытом режиме, в целях соблюдения режима секретности и чтобы избежать утечки информации, обвиняемые просили удалить посторонних лиц, которые были в форме и масках», — сказал Эркин Саданбеков.

  • 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292507/
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