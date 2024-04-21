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Общество

Завтра в Бишкеке отключат горячую воду. Ее не будет больше месяца

Завтра, 22 апреля, в Бишкеке отключат горячую воду. Ее не будет больше месяца. Мэр города Айбек Джунушалиев подписал распоряжение об отключении горячей воды до 1 июня. 

В день отключения ОАО «Бишкектеплосеть» проведет регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей. Они необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения в отопительный период, поэтому возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопление зон тепловых сетей.

Работы пройдут:

  • центр города севернее улицы Толстого от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманджан Датки (рынок «Мадина»);
  • вдоль линии железной дороги от ТЭЦ до улицы Ибраимова, проспект Шабдана Баатыра от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;
  • проспект Чуй от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;
  • улица Ибраимова от проспекта Чуй до железной дороги;
  • южная часть города (улица Жукеева-Пудовкина от железной дороги до улицы Кулатова).
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В Бишкектеплосети просят в случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в диспетчерскую службу филиала ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» по телефону 0312568558 или в центр поддержки потребителей по телефонам: 0312611169, 1980 (с телефонов «Кыргызтелеком»), 0557611166, 0777611166, 0701611166.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292093/
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