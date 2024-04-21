Неделя-24. Битва за парк Ататюрка и прощай TikTok

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на этой неделе наделал шума — он подписал постановление, по которому определили границы многострадального парка Ататюрка. Все годы независимости от него отгрызали кусочки и застраивали жилыми домами. После принятия постановления в муниципальную собственность должны вернуть 43 гектара, и тогда площадь парка составит 107 гектаров.

Всего в парке имени Ататюрка насчитали 198 объектов. Что с ними теперь будет, пока однозначно никто не может ответить. Но по постановлению на территориях, которые возвращают, должны демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка. Кроме того, их должны привести в порядок и благоустроить для отдыха горожан. В Кыргызстане ограничили доступ к социальной сети TikTok. Теперь при попытке зайти в приложение оно зависает. Причиной такого решения стало обращение ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве. После этого Служба по регулированию и надзору в отрасли связи направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok. Что они и сделали. Мнения в обществе по этому поводу разделились.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 24.KG НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg) новый автобусный маршрут № 23. Он начинается с объездной автомагистрали — с МП «Бишкекавтобекети» (Восточный автовокзал), а заканчивается в селе Джал. Всего на линии курсируют 25 автобусов. Расстояние от точки «А» до точки «Б» и обратно составляет 56 километров.

Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundations) закрывает свою организацию в Кыргызстане. В официальном заявлении говорится, что сделано это «после принятия в стране нового закона, который налагает ограничительные, широкие и неопределенные правила на деятельность местных НКО, финансируемых из международных источников». Как отмечается, Фонд «Сорос — Кыргызстан» открыли в 1993 году. С тех пор он предоставил более $115 миллионов на финансирование проектов, работающих как с правительством, так и с партнерами из гражданского общества страны.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Как Кыргызстан зарабатывает на старом и новом госимуществе Фото 24.kg. Основная часть средств — поступления от уплаты дивидендов государственными компаниями и деньги от приватизации За последние три года в бюджет страны от управления государственным имуществом поступило 34 миллиарда 374,4 миллиона сомов. Причем более двух третей из них пришлось на 2023-й. В прошлом году казна пополнилась от управления госимуществом на 23,7 миллиарда сомов. ПОДРОБНЕЕ

Цены в Кыргызстане. Свежие овощи и фрукты становятся гражданам не по карману По итогам первого квартала 2024 года рост цен в Кыргызстане находится на минимальных значениях. Более того, фиксируется и снижение стоимости отдельных продуктов. Однако свежие овощи и фрукты продолжают дорожать, что делает их все менее и менее доступными для граждан страны. ПОДРОБНЕЕ

Итоги марта. ВВП растет, но промышленный сектор Кыргызстана замедляется Фото 24.kg. По итогам марта 2024 года ВВП Кыргызстана составил 248 миллиардов 821,6 миллиона сомов Первый квартал 2024 года стал для экономики Кыргызстана успешным. ВВП демонстрирует хороший рост. Но прогнозы мировых финансовых институтов говорят о том, что удержать такую тенденцию до конца года вряд ли получится. Прогнозы таковы, что по итогам 2024-го рост экономики страны будет в два раза ниже сегодняшних показателей. ПОДРОБНЕЕ

Торговля Кыргызстана. Продаем золото, а закупаем автомобили Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — февраль 2024 года. Объем импорта по-прежнему высокий. За два месяца 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в шесть раз. Правда, постепенно показатели экспорта товаров все-таки растут. ПОДРОБНЕЕ

Границы парка имени Ататюрка и снос объектов. Что известно на сегодня Фото 24.kg. По постановлению 1992 года площадь парка 107 гектаров. Она уменьшалась, но границы парка с тех пор никто не менял Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границ парка имени Ататюрка. Теперь все выделенные ранее участки под строительство должны вернуть в муниципальную собственность. Речь о 43 гектарах. По предварительным данным, под снос могут попасть 198 объектов. Журналисты 24.kg собрали всю известную на данный момент информацию по парку Ататюрка. ПОДРОБНЕЕ

Как государство пытается иностранную охоту забрать Охота в Кыргызстане для иностранцев удовольствие дорогое, изысканное и эксклюзивное. Из разных стран мира в сезон в кыргызские горы приезжают любители охоты, чтобы увезти с собой трофейных горных козлов или баранов Марко Поло. Государственный бюджет от иностранных охотников получает ежегодно более 100 миллионов сомов. Система, когда охотой по утвержденным правилам занимается частный сектор, работает во многих странах мира. Однако последние новости заставили всерьез забеспокоиться бизнесменов от охоты. ПОДРОБНЕЕ

Разгул стихии. Грозят ли Кыргызстану сели и паводки, какие районы в зоне риска Сели и паводки — природное явление, обладающее мощной разрушительной силой. Каждый год от них в мире страдает больше людей, чем от других стихийных бедствий. Кыргызстан не исключение. За последние 10 лет в стране зарегистрировали свыше 4 тысяч чрезвычайных ситуаций, почти треть из них связана с селями и паводками. Материальный ущерб превысил 15 миллиардов сомов. Ученые отмечают, что количество подобных случаев будет возрастать и масштабы могут быть более катастрофическими. ПОДРОБНЕЕ

Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? В ночь на 14 апреля иранские ракеты и беспилотники обрушились на Израиль, поставив регион перед угрозой большой войны. Поводом для нападения Тегеран назвал авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Журналист 24.kg поинтересовалась у экспертов, как отразится вероятная эскалация на Ближнем Востоке на государствах Центральной Азии. ПОДРОБНЕЕ

Домашнее насилие. Пока не убьет, преступлением не признаем? Фото 24.kg. Второй год подряд Кыргызстан, согласно отчету WPS (Индекс мира и безопасности для женщин), признается наиболее опасной страной в Центральной Азии В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия. Власти РК утверждают, что всерьез пытаются решить проблему семейно-бытового насилия. Но в то же время правозащитники, помогающие жертвам, подвергаются давлению, а в некоторых случаях — даже уголовному преследованию. В Кыргызстане аналогичная ситуация. Но, в отличие от соседнего государства, депутаты пока не решаются принять поправки в Уголовный кодекс, позволяющие привлекать домашних тиранов к ответственности. 24.kg разбирается почему. ПОДРОБНЕЕ

Избиение ребенка в Сокулуке. Как сейчас живет спасенный Егор В 2022 году Кыргызстан ужаснуло сообщение о том, что в Сокулукскую территориальную больницу попал маленький ребенок (1 год 8 месяцев) с многочисленными телесными повреждениями. У него были ожоги рук и ног, черепно-мозговая травма и трещина черепа, сломан хрящ уха, перелом ноги, смещение шейных позвонков, повреждены нервы на руках и многое другое. Сейчас Егору четыре года. Бабушка забрала внука и внучку Веронику в Россию. Они стали гражданами другой страны. ПОДРОБНЕЕ

Лечение питанием: как поддержать себя во время смены сезона? Фото 24.kg. Оптимальным способом профилактики гиповитаминоза являются улучшение рациона питания и его оптимизация Весну принято считать порой расцвета: на деревьях появляются листья, распускаются цветы, солнечная погода зовет гулять. Но у многих людей как раз в это время года появляются усталость, апатия, бессонница, выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшается состояние кожи — это все симптомы гиповитаминоза. Можно ли их предупредить, 24.kg рассказала нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Марина Дуйшенкулова. ПОДРОБНЕЕ

Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке Приближается период походов на природу, поэтому важно иметь с собой минимальный набор походной аптечки для контроля и симптоматической терапии наиболее частых проблем со здоровьем на отдыхе, в дороге. Реаниматолог Бишкека Кожобек Дыйканбаев составил чек-лист того, что должно быть в аптечке. ПОДРОБНЕЕ

Папанское водохранилище и закаты в Бишкеке. Фото и видео читателей 24.kg Фото Мамасалы Ташматова. Папанское водохранилище, март 2024 года Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся закатами, вернемся немного в прошлое и заглянем на юг республики. ПОДРОБНЕЕ