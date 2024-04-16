В Кыргызстане высадили 500 деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Пятьсот деревьев высадили жители Кара-Балты в рамках международной акции «Сад памяти».

Фото Русского дома в Бишкеке

Ветераны, волонтеры, российские дипломаты, соотечественники и местные жители высадили саженцы карагача, тополя и березы в честь воинов, павших в сражениях Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал Русского дома в Бишкеке.

Акция состоялась в сквере на улице Ленина. Мэр города Мирлан Джекшенов отметил, что высадка деревьев дала старт масштабной реконструкции этой зоны отдыха.

По данным Русского дома, акция «Сад памяти» прошла во многих городах и селах республики.