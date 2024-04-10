15:35
USD 89.12
EUR 96.77
RUB 0.96
Общество

С нового автовокзала открывают маршрут на Иссык-Куль

С 10 апреля от муниципального предприятия «Бишкекавтобекети» открывается нерегулярное маршрутное сообщение в Каракол, Бостери и Балыкчи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, для его обслуживания подготовлено 10 микроавтобусов. Они будут отправляться ежедневно с 12.00.
Стоимость проезда:

  • Бишкек — Каракол — 450 сомов;
  • Бишкек — Бостери — 350 сомов;
  • Бишкек — Балыкчи — 300 сомов.

Билеты можно приобрести онлайн. Для этого необходимо позвонить по номерам: +996704190589, +996700981080.

«Новое открытое сообщение считается нерегулярным маршрутом. В соответствии с правилами организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории республики (постановление правительства от 23 сентября 2013 года № 519) утверждены нерегулярные перевозки (заказные, специальные, туристско-экскурсионные, коммерческие)», — объяснили в мэрии.

МП «Бишкекавтобекети» расположено на пересечении объездной дороги и улицы Алма-Атинской.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291198/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Итоги опроса
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Новые автовокзалы Бишкека. Почему их переносят и когда откроют Западный
Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Для маршрутов из населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию
Перенос автовокзалов. $25 миллионов потребуется на реализацию проекта
Из каких населенных пунктов приезжают маршрутки на новый автовокзал Бишкека
Мэрии передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал
В Бишкеке заработал новый автовокзал
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
До&nbsp;Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку До Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку
Бизнес
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
Сотрудники&nbsp;О! высадили ели и&nbsp;сосны на&nbsp;территории одной из&nbsp;бишкекских школ Сотрудники О! высадили ели и сосны на территории одной из бишкекских школ
Подключайте удобную и&nbsp;простую ККМ &laquo;О!Касса&raquo; Подключайте удобную и простую ККМ «О!Касса»
Объявлены скидки на&nbsp;товары до&nbsp;30&nbsp;процентов в&nbsp;честь дня рождения O!Store Объявлены скидки на товары до 30 процентов в честь дня рождения O!Store
10 апреля, среда
15:30
С нового автовокзала открывают маршрут на Иссык-Куль С нового автовокзала открывают маршрут на Иссык-Куль
14:15
Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
13:02
В Бишкеке до +25 градусов тепла и снова дожди в выходные
12:17
Сразу четырех барсов зафиксировали фотоловушки в природном парке «Хан-Тенири»
10:49
Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег