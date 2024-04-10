С нового автовокзала открывают маршрут на Иссык-Куль

С 10 апреля от муниципального предприятия «Бишкекавтобекети» открывается нерегулярное маршрутное сообщение в Каракол, Бостери и Балыкчи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, для его обслуживания подготовлено 10 микроавтобусов. Они будут отправляться ежедневно с 12.00.

Стоимость проезда:

Бишкек — Каракол — 450 сомов;

Бишкек — Бостери — 350 сомов;

Бишкек — Балыкчи — 300 сомов.

Билеты можно приобрести онлайн. Для этого необходимо позвонить по номерам: +996704190589, +996700981080.

«Новое открытое сообщение считается нерегулярным маршрутом. В соответствии с правилами организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории республики (постановление правительства от 23 сентября 2013 года № 519) утверждены нерегулярные перевозки (заказные, специальные, туристско-экскурсионные, коммерческие)», — объяснили в мэрии.

МП «Бишкекавтобекети» расположено на пересечении объездной дороги и улицы Алма-Атинской.