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Общество

В Бишкеке отметили Кадыр түн

В ночь с 5 на 6 апреля в Центральной республиканской мечети имени имама Сарахси Бишкека отметили Кадыр түн. 

Ночь предопределения — ночь благословений и добра. В Коране указывается, что она лучше, чем тысяча месяцев, а это 83 года и 4 месяца. В ночь принято просить прощения за грехи и читать Коран.

Нельзя проводить эту ночь в развлекательных местах. Кадыр түн проводят дома или в мечети.

Кадыр түн — это кыргызское название, на русский язык переводится как Ночь предопределения, на арабском же это звучит как Ляйлятуль-Кадр или Аль-Кадр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290966/
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