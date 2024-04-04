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Общество

Объявлен конкурс на должность директоров профессиональных лицеев и колледжей

Министерство образования и науки объявляет открытый конкурсный отбор на замещение вакантных должностей директоров 20 профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что у кандидатов должны быть высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования или по профилю учебного заведения не менее пяти лет, гражданство Кыргызской Республики.

Документы принимаются до 18.00 16 апреля.

С перечнем документов и вакантными местами можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290713/
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