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Общество

Кинотеатр «Ала-Тоо» больше не входит в сеть «Синематика»

Кинотеатр «Ала-Тоо» больше не входит в сеть «Синематика». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Улугбек Салымбеков.

Он отметил, что кинотеатр, находящийся в центре столицы, имеет историю длиной более 85 лет, из которых 17 лет входил в сеть кинотеатров «Синематика».

«К нашему сожалению, договор аренды истекает 31 марта, и мы его возвращаем департаменту кинематографии при Министерстве культуры, спорта и молодежной политики. В далеком 2007 году наша команда вдохнула новую жизнь в этот памятник культуры и архитектуры, за эти годы показано более тысячи фильмов, установлен первый в нашей стране цифровой кинопроектор, проведены десятки международных кинофестивалей и другие разнообразные культурные мероприятия», — написал он и выразил благодарность департаменту за многолетнее сотрудничество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290337/
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