Открыт информационный центр «Сулайман-Тоо»

На базе музейного комплекса «Сулайман-Тоо» открыт информационный центр. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, информационный центр «Сулайман-Тоо» открыт при поддержке и финансировании Минкультуры. Цель — развитие культурного туризма.

Открытие центра посвятили 15-летию внесения Сулайман-Тоо в список всемирного наследия ЮНЕСКО и открытию туристического сезона.

В рамках мероприятия открыли временную выставку о туристическом потенциале Сулайман-Тоо и провели ярмарку туроператоров.