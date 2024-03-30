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Общество

Открыт информационный центр «Сулайман-Тоо»

На базе музейного комплекса «Сулайман-Тоо» открыт информационный центр. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, информационный центр «Сулайман-Тоо» открыт при поддержке и финансировании Минкультуры. Цель — развитие культурного туризма.

Открытие центра посвятили 15-летию внесения Сулайман-Тоо в список всемирного наследия ЮНЕСКО и открытию туристического сезона.

В рамках мероприятия открыли временную выставку о туристическом потенциале Сулайман-Тоо и провели ярмарку туроператоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290318/
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