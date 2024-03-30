В Минтруда назвали сферы, где реализованы успешные проекты соцконтракта

Успешные проекты социального контракта реализованы в сфере производства товаров и услуг. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Как отметили в ведомстве, сейчас проводится обучение сотрудников служб занятости критериям отбора участников программы.

По словам заместителя главы министерства Жылдыз Полотовой, анализ показывает, что, помимо сельскохозяйственной сферы, участники прошлых лет стали выбирать и другие направления, в частности индустрию развлечений — планетарий, бильярд, игры для детей и другие проекты.

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«Важно обратить внимание на поддержку таких проектов и проектов в сфере производства различных товаров и услуг. Мы видим, что проекты в сфере производства оказались более устойчивыми и прибыльными, позволили создать дополнительные рабочие места. Всего за два года создано свыше 18 тысяч рабочих мест, а это дополнительная поддержка нуждающихся уже силами участников программы», — сказала она и добавила, что в состав комиссий по отбору участников должны быть включены представители бизнеса, чтобы определить эффективность предлагаемых проектов и консультационную поддержку в ходе реализации.