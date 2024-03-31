1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Кулиева, Ладожской, Малышева, Краснодонцев, Багратиона, Варшавской, Коммунаров, Кутузова, Минской, Ростовской, переулок Беломорский, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Кара-Балтинская, Садовая, Укок, Республиканская, Жийделу, Азаттык, Козу-Баглан, Долон, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Илим, Максат, Тынчтык, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Тендик, Кулиева);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Шоокум, Ашар);

9.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 52, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Ашар, Ай Кочо, Алтын Казык), улица Айни, 209, отрезки улиц Киевской, Логвиненко, Панфилова;

9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13, 13/2, 16/2, 17/2, 24/2, отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо;

9.30-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тюп, Логвиненко, Кыргызская);

11.30-15.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Кенеш, Максат, Тынчтык, Кулиева, Республиканская);

11.30-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), жилмассив «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24, Тамырчы);

12.30-17.30 — микрорайон «Восток-5», сш № 66;

13.00-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, Кузнечная крепость;

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Кашка-Суу, Лебединовка («Городок энергетиков», проспект Ленина), Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Конур Осмон, Шабдана Баатыра, Маликова, Карагул Акмат, Майрам, Чон Багыш, 24 га, Уметалиева, Эгинбаева, район «Панорамы»), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская, переулок Бегалиева), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Новостройка, ГЭС-3), Гроздь (улицы Грозденская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Федченко), Восток (улицы Сейтек, Семетея, Курманбек);

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — село Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 484, новостройка);

9.00-17.00 — жилмассив «ТЭЦ-2» (улица Тайлака Баатыра), села Тош-Булак (улицы Булана, Советская, Гагарина), Манас (улица Школьная), Ак-Жол (улицы Фрунзе, Дачная, Госпитомник, Дорожная, Набережная, Школьная, Кормовик, переулок Школьный), Сокулук (улицы Мира, Пионерская);

9.00-13.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Ленина, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова), Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

13.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су), поселок Взлетный (авиагородок);

9.00-12.00 — село Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, переулок Почтовый);

10.00-13.00 — села Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Восточная, Первомайская, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, переулок Первомайский);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Ставрополовка (улицы Центральная, Советская, Степная, Октябрьская), участок Сарго;

8.30-16.30 — село Алексеевка;

13.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Целинная, Абая);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Щорса, Красноармейская, Ленинградская, Октябрьская, Линейная, Нелюбова, Красина);

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Тополева), Крупское (улица 40 лет Победы);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Ленина, Верхняя, Комсомольская, переулки Аптечный, Чапаева);

9.00-14.00 — Каинда (улицы Айтматова, Юбилейная, Ленинградская, Джанузакова, Мира, Гагарина, Комсомольская, Московская, Куйбышева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Береговая), Дружбы (улицы Ленина, Больничная, Зеленая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Нижне-Луговая, Тюленина, 8 Марта, Иваницына, Громова, Вальцовая);

Кантский РЭС

9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Киргизская, Западная, Шайлдабекова);

13.00-16.00 — Кант (улицы Абдраимова, Гастелло, Маяковского, Ленина, Панфилова);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская);

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область