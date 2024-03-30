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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 марта облачно, возможны дожди. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.30. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 29 марта — 1 апреля не будет горячей воды в частных домах Бишкека.

У кого намечается той

Данияр Амангельдиев

Родился 30 марта 1982 года. Министр экономики и коммерции КР.

Айпери Медет кызы

Родилась 30 марта 1999 года. Борец вольного стиля. Участница Олимпийских игр.

Памятные даты

Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США

Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).

Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но, когда на Аляске обнаружили золото и минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Люди, которые меняли мир

Родился борец Кенжебек Омуралиев

В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.

Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.

В 1989-м стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993-м занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998-2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

Умер архитектор Геннадий Кутателадзе

из интернета
Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в Маргелане (Республика Узбекистан).

Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

ЦГА КФФД КР
Фото ЦГА КФФД КР. Один из проектов Геннадия Кутателадзе Ошский рынок

Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял Градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290279/
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