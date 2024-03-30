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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 30 марта 2015 года

Самым холодным в Бишкеке было 30 марта 2015 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −11,4 градуса.

Самым жарким — 30 марта 2018-го, когда температура составила +27,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 марта ночью в Бишкеке ожидается дождь. Температура воздуха +7 градусов. Днем в столице будет дождливо. Столбик термометра поднимется до +9 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290194/
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