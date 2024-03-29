Простофакты. Акылбек Жапаров о расходах бюджета на новый борт № 1

Купленный государством новый самолет Airbus A320 — новый борт № 1 вчера приземлился в международном аэропорту «Манас». Об этом руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков написал на своей странице в Facebook.

Встречал лайнер лично председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Он отметил, что Кыргызстан встал на путь развития, в счет республиканского бюджета закупается специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование, общественный транспорт.

Еще вчера за счет бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолеты и самолеты. председатель кабмина Акылбек Жапаров

Однако еще месяц назад мнение главы кабмина по поводу покупки самолета было совсем иным. Он заявлял на заседании коллегии мэрии города, что вместо покупки президентского борта бюджетные деньги пошли на приобретение новых автобусов для Бишкека.

Нужно самоуважение иметь. Вот мы и накопили где-то $100 миллионов. Но после президент направил их в Бишкек на покупку тысячи автобусов, чтобы решить проблему с транспортом в городе. председатель кабинета министров Акылбек Жапаров

При этом, по данным Минфина, на покупку автобусов запланировано $86,5 миллиона из бюджета страны. Еще часть муниципального пассажирского автопарка приобретена на средства ЕБРР и правительства Японии.