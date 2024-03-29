Сильный ветер. До сегодняшнего утра поручено устранить последствия

Мэр Айбек Джунушалиев с акимами четырех районов, руководителями служб совершил ночной объезд по объектам и участкам, пострадавшим в результате сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, городским службам поручено в оперативном порядке устранить последствия до утра.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поставлена задача обеспечить работу общественного транспорта в штатном режиме;

МП «Бишкексвет» — в срочном порядке восстановить все обрывы;

МП «Бишкекзеленстрой» — убрать к утру все поваленные деревья и ветки на столичных дорогах;

МП «Тазалык» — провести мойку улиц и санитарную очистку на тех участках, где требуется уборка впоследствии сильного ветра. Кроме того, поставлена задача убрать весь мусор, который разлетелся от контейнерных площадок в результате сильных порывов ветра.

Также поручено выяснить причины срыва крыш социальных объектов. Провести анализ всех объектов, где ранее проводился ремонт кровли.

Отметим, ранее распоряжением Айбека Джунушалиева в столице объявлен режим чрезвычайной ситуации.