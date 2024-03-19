20 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Суюмбаева, Фрунзе, Иваницына, Семашко;

9.00-13.00 — микрорайон «Асанбай», 47 (1-2-й подъезды), село Пригородное (улицы Островского, Юбилейная, Новая, МТФ, Гагарина, Горького, Широкая, Жаштык, Ынтымак, Арсланбоб, Эркиндик);

9.30-12.00 — улицы Матросова, 3, 5, 11, Бектенова, 1, 3, 5, Горького, 50, 48/1, 42, переулок Тунгусский;

9.30-16.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева;

13.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 45 (1-2-й подъезды);

13.00-14.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Карадарьинской, Шукурова, переулки Ясенский, Акбуринский;

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улица Жениш);

9.00-17.00 — улица Молодая Гвардия, 32а, отрезки улиц Медерова, Тыныстанова, Суюмбаева, 314/1;

9.30-17.00 — отрезки улиц Бакаева, Алтымышева, Матыева, жилмассив «Ак-Ордо» (участок 21, улица Алыкулова);

10.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Садыкова);

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Ынтымак, Чуй-12 — Чуй-17);

13.00-17.00 — село Пригородное (улица Жаштык).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Восток (улицы Ленина, Степная), Ленинское (переулки Зеленый, Прохладный, улица Набережная), «Военный городок» (улица Фрунзе), села Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Ниязалиева), Таш-Дебе (улица Кыргызская), Аламедин (улицы Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Иваницына, переулки Чуйский, Дальний), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Кок-Жар (улицы Матыва, Полевая, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Сыргака, Табылдыуулу, Баялинова, Шабдан Баатыра, Кыял, Майрам, Мадиева, Конур Осмон, Салкын, жилмассивы «Торт-Гуль», «Карагул Акмат»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Киргизская, Новая, Школьная, Стройцех), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная), Манас (улицы Дружба, Проектируемая, Школьная, Радиоцентральная);

9.30-13.00 — села Саз (улицы Дунганская, Ынтымак), Конуш (улица Бозжигит);

13.00-17.00 — села 1 Мая (улицы Джаштык, Малобек, Сырдыбай, переулок Джаштык);

9.00-15.45 — жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Тайлак Баатыра);

9.00-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Эгизбаев, Ынтымак, Усубалиев, Тынчтык), села Селекционное (улицы Ала-Арча, Проектируемая, Ала-Арчинская, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Новая, Шарбашатская, Молодежная, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

12.00-15.45 — села Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Осмоналы, Момунжанова, тупик Южный, улицы Момунжанова, Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Заводская, Проектируемая), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Бакен-Ата, Сельсоветская, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Луговая, Калинина, Фрунзе, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Солнечная, Юбилейная, Горького, Матросова), Александровка (улица Комсомольская), Садовое (улица 1 Мая), Сретенка (улицы Калинина, Ак-Булак);

9.00-14.00 — село Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, Ленина, Крупская, Энгельса, Мирошничеко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — села Новониколаевка (улицы Западная, Энгельса, Московская, Пушкина, Октябрьская, Первомайская, Школьная, 40 лет Киргизии, Ново-Сельская, Свердлова, Строительная, Комсомольская), город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Береговая, Бакыт, Кара-Балтинская, Макаренко);

13.00-15.30 — город Кара-Балта («Квартал Победы», 1-12, улица Рабочая, 1-4);

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Мира, 2, 4, 6, 8, 10, Ленина, 23, 25, Труда, 19, 21, 29, 31, Космонавтов, 1-4 );

13.00-16.00 — село Сосновка (улица Первомайская);

9.00-16.00 — село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.30-17.00 — села Жайылма (улица Кошоева), Кум-Арык (улица Карабулакская);

Кантский РЭС

9.00-16.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская, Калинина);

9.00-12.00 — город Кант (улицы Марковского, Герцена, Некрасова, Валиханова, Крупская, Люксембург, Октябрьская, Салиева, Пушкина);

13.00-16.00 — село Люксембург (улица Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Буденовка (кошара), Юрьевка (улицы Советская, Токмакская, Первомайская, переулок Больничный);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 38а, 38, 40, 34, 36, Пионерская, 80, 80а, спортшкола);

Чуйский РЭС

10.00-16.00 — село Чуй (дом культуры);

10.00-13.00 — село Кегети (улица Сураналы);

13.00-17.00 — село Кегети (улицы Жумашева, Ленина);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жылтыр (кошара), Кызыл-Байрак (кошара), поселок Нур (улица Ладышева).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

10.00-16.00 — город Каракол (улицы Либнехта, Торгоева, Чкалова, Бектенова, Иссык-Кульская, Ленинградская, Арбатская, Кравцова, Пржевальская, Манаса, Маркса, Ленинградская, Куренкеева, Гречко, Люксенбург, Алыбакова, Крупская, Коммунистическая, Ленина, Кыштобаева, Жамансариева, Жусаева, Токтогула);

9.00 −11.00 — город Каракол (улицы Октябрьская, Жакыпова, Советская, Жакыпова, Токтогула, Гагарина, Кучукова);

11.00-13.00 — город Каракол (улицы Кыдыр-аке, Бектенова, Ленком);

13.00-17.00 — город Каракол (улицы Октябрьская, Туманова, Коралькова, Кадырова, Карасаева, Кирова, Абдрахманова, Кутманалиева, Айни, Жакыпова, Советская);

9.00-13.00 — город Каракол (улица Карасаева, 1);

10.00-16.00 — села Жолголот, Челпек, Пристань;

9.00 −17.00 — села Теплоключенка, Тепке, Кайырма-Арык, Жергез, Кара-Кыз, Ичке-Жергез, Боз-Учук.

4 Ошская область Ошская область