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Общество

Житель штата Монтана клонировал архара из Кыргызстана

Житель штата Монтана 80-летний Артур «Джек» Шубарт признал себя виновным в двух федеральных преступлениях против дикой природы — он клонировал архара (горного барана). Об этом сообщает Daily Montanan.

Согласно судебным документам, с 2013 по 2021 год Артур Шубарт вступил в сговор как минимум с пятью людьми с целью создания более крупного гибридного вида овец, который принесет высокие цены за счет охотничьих угодий, где люди платят за охоту на трофейных животных в неволе.

Мужчина незаконно ввез в США часть убитого в Кыргызстане архара Марко Поло — вида, находящегося под международной защитой, внесенного в список закона об исчезающих видах и запрещенного в штате Монтана. Он заплатил за то, чтобы лаборатория создала клонированные эмбрионы из ДНК животного, которые затем имплантировал овцам на своем ранчо. В результате родился единственный чисто генетический самец Марко Поло, которого Артур Шубарт назвал «Горный король Монтаны», или ММК. Его семя использовал для оплодотворения гибридных овец, скрещивая их с другими видами.

Прокуратура США заявила, что группа хотела вывести более крупных и ценных овец для охотничьих ранчо в неволе, в первую очередь в Техасе.

Восьмидесятилетний американец также купил части снежных баранов Скалистых гор, на которых охотились в дикой природе в Монтане. Извлеченную сперму он использовал для разведения крупных толсторогов и баранов (sheep), скрещенных с архаром.

Приговор Артуру Шубарту планируется вынести 11 июля. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, хотя в его соглашении о признании вины с прокуратурой говорится, что правительство будет рекомендовать более мягкий вердикт, если он продолжит сотрудничать.

Сделка о признании вины также предусматривала, что Артур Шубарт выплатит штраф Национальному фонду рыбы и дикой природы и поместит в карантин всех иностранных или гибридных животных, чтобы Служба охраны рыбы и дикой природы США могла их проверить и кастрировать при необходимости.

Помощник генерального прокурора США Тодд Ким охарактеризовал действия Артура Шубарта как «смелую схему по созданию массовых видов гибридных овец для продажи и охоты в качестве трофеев». Он заявил, что ответчик нарушил закон Лейси, который ограничивает торговлю дикими животными и запрещает продажу диких животных с ложной маркировкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289111/
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