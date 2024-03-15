12:53
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Общество

В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев

Состоялись общественные слушания по демонтажу деревьев, находящихся в аварийном состоянии, и посадке вместо них молодых саженцев на улице Курманджан Датки в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, от улицы Навои до улицы Абдыкадырова срубят 560 больных деревьев и посадят 700 саженцев клена.

«От улицы Абдыкадырова до улицы Суйумбаева вырубят 908 старых деревьев. На их месте посадят 1 тысячу 200 саженцев современных деревьев», — говорится в сообщении.

В общественных слушаниях приняли участие мэр южной столицы Бакытбек Жетигенов, специалист по геоэкологии Абдижапар Аккулов, экологи и агрономы государственных и муниципальных учреждений и предприятий, депутаты городского кенеша, представители гражданского общества, сотрудники комбината благоустройства и зеленого хозяйства, общественность и молодежь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289081/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош посадят более 300 тысяч деревьев и 1,5 миллиона цветов
В Минсельхозе прокомментировали гибель саженцев в Токмакском лесничестве
Больше 600 тысяч саженцев бесплатно выдали в рамках кампании «Жашыл Мурас»
Мэрия, спасай! Вдоль дорог в Бишкеке высадили саженцы, но они уже погибают
Дан старт Международному году устойчивого горного развития. Обращение Жапарова
В Кеминском районе школьники приняли участие в акции «Марш парков — 2022»
Всемирный день здоровья. В Бишкеке в парке «Ынтымак» высадят саженцы
Жогорку Кенеш объявил экологическую акцию «Зеленый Кыргызстан»
На неописанном участке госграницы с Таджикистаном пресечена посадка саженцев
Аллея журналистов в Парке здоровья. Представители СМИ посадили деревья в Бишкеке
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
12:44
В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило более 23 тысяч заявлений В Сокулуке в комиссию по земельной амнистии поступило б...
12:39
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано десять пожаров
12:18
День защиты прав потребителей. За год в Госантимонополию поступило 516 жалоб
12:00
Все, что должен знать потребитель. Как защитить свои права и кто может помочь
11:55
В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи