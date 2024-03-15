В городе Ош хотят вырубить более тысячи больных деревьев

Состоялись общественные слушания по демонтажу деревьев, находящихся в аварийном состоянии, и посадке вместо них молодых саженцев на улице Курманджан Датки в Оше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, от улицы Навои до улицы Абдыкадырова срубят 560 больных деревьев и посадят 700 саженцев клена.

«От улицы Абдыкадырова до улицы Суйумбаева вырубят 908 старых деревьев. На их месте посадят 1 тысячу 200 саженцев современных деревьев», — говорится в сообщении.

В общественных слушаниях приняли участие мэр южной столицы Бакытбек Жетигенов, специалист по геоэкологии Абдижапар Аккулов, экологи и агрономы государственных и муниципальных учреждений и предприятий, депутаты городского кенеша, представители гражданского общества, сотрудники комбината благоустройства и зеленого хозяйства, общественность и молодежь.