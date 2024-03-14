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Общество

Директор школы избила ученицу. Соцпедагог опроверг заявление депутата

Социальный педагог Акылбек Абдикалиев прокомментировал заявление депутата Жогорку Кенеша о том, что в школе имени Ломоносова в Оше директор избила ученицу 9-го класса.

Он сообщил, что информация об избиении школьницы не соответствует действительности.

«Я видел видео выступления депутата Жогорку Кенеша. Все, что он сказал, это ложь. Девочку никто из класса не выводил в коридор и не бил. Приходила бабушка девочки и сказала, что ее внучку избили, но это неправда. Директор не прикасалась к ученице. Я видел девочку на прошлой неделе, как она ходит в футболке. Тогда ей объяснил, что нужно носить школьную форму», — сказал Акылбек Абдикалиев.

Соцпедагог напомнил, что, по правилам, в школу нужно приходить в классической одежде — белый вверх, черный низ. А сегодня девятиклассница пришла в куртке, футболке, джинсах и кроссовках.

«Утром после 8.00 мы проводили разъяснительную беседу для учеников и объяснили про школьную форму. Мы также пытались поговорить с девочкой, но она отказалась», — добавил он.

Напомним, сегодня на заседании парламента депутат Жусупбек Коргонбай уулу сообщил об избиении директором девятиклассницы, из-за того, что девочка надела другую форму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289054/
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Директор школы избила ученицу. Соцпедагог опроверг заявление депутата