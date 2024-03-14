15 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 39, жилмассив «Киргизия-1» (улица Корельская), улица Ташкентская, 21, отрезки улиц Красной, Кочкорской, Щорса;
- 9.30-11.30 — отрезки улиц Чебоксарской, Джалиля, Дачной, переулки Дачный, Салбуурун;
- 11.00-14.30 — отрезки улиц Фере, Фирсова, Куршабской, Елебесова, Карагачевой, переулок Памирский;
- 14.00-16.30 — отрезки улиц Фирсова, Елебесова, переулок Сулюктинский;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Тельмана, Куренкеева, Орозбекова;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Репина, Валдайской;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Осмонова, Каховской, Тойгомбаева, Васильева, Профессора Зимы, Улукман, Калыс-Ордо-7, Залкар, Жаш-Муун, Алтын-Бак, Доолот, Шоола, Манаса, Инсан, Керээз, Санат, Садаева, Умай-Эне, Щербакова, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы 1-5-я, Чуй-4 — Чуй-60);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (микрорайоны № 1, 2);
- 11.00-14.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Чамгарак, Жолон);
- 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Кырк-Чоро);
- 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Тогуз-Канат);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Республиканская).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-15.00 — села Байтик (улицы Новостройка, Суюмбаева, Эшмамбет уулу, Школьная, Тынчтык), Башкара-Суу (улицы Новостройка, Гагарина), Кок-Жар (улицы Майрам, Кыял, Салкын), Ленинское (улицы Набережная, Подгорная, Коммунарская), Карла Маркса (улица Партсъезда), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Новопавловка (улица Крупская), Ак-Жол (улицы Токтогула, Джамбула, тупик Абдыкайым), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Проектируемая, Тайлак Баатыра), села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан), Романовка (улица МТФ), Сокулук (улицы Кайназаровой, Комсомольская, Ленина, Садовая, Октябрьская, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, Труда, Фрунзе, Первомайская, Восточная, Монолит, Акимбаев, Жетиген, Ынтымак, переулки Первомайский, Карагачевый), Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, 8-9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Лесхоз, Дача Су), поселок Взлетный (Авиагородок), Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Калинина), Александровка (улицы Колхозная, Арзи Исмаева, Ворошилова), Сретенка (улицы Ленина, Центральная);
Жайылский РЭС
- 13.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Чапаева, Фурманова, Киевская, Шопокова, Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Абая, Джамбула, Толстого, Чайкина, Маяковского, Жданова, Космическая, Железнодорожная, Федорова, Целинная, Российская, квартал «Бакай»);
- 9.00-15.30 — село Алтын, дачи «Спутник», село Новониколаевка (улицы Западная, Московская, Кирова, Ново-Садовая, Колхозная, Южная, Первомайская, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Киргизская, Автомобилистов, Черемушки, Свердлова, Мира, Пушкина);
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Панфиловский РЭС
- 9.30-17.00 — город Каинда (улицы Сенобаза, Чуйская, переулок Восточный), село Вознесеновка (улицы Пушкина, Первомайская, Жаштык);
Кантский РЭС
- 9.00-16.00 — город Кант (улицы Ишембаева, Горького, Абдраимова, Калинина, Чуйская, Логвиненко, Южная, Толстого, Ленина, Чекирова, Буслаева, Октябрьская, Центральная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (карьер, кошара), Садовое, Юрьевка (улицы Советская, Токмакская, переулки Больничный, Почтовый)
Токмакский РЭС
- 9.00-16.00 — город Токмак (улицы Гагарина, 206, Ломоносова, Больничная, Дунларова, Киргизская, Трясина, Вишневая, Угольная, район рынка);
Чуйский РЭС
- 9.30-16.00 — село Чуй (Дом культуры);
- 10.00-16.00 — село Чапай (улица Мира);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Борду (улица Токтогула).