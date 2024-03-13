17:51
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Слушание перенесли из-за отсутствия адвоката

В Первомайском районном суде прошло заседание по кемпир-абадскому делу. Как сообщили в пресс-службе суда, на него в связи с болезнью не явилась адвокат, защищающая троих обвиняемых.

По ее данным, выслушав мнения участников судебного разбирательства о возможности продолжения рассмотрения дела, а также учитывая, что в настоящее время судебное разбирательство находится на стадии оглашения обвинительного акта, суд постановил продолжить рассмотрение дела без участия адвоката.

Однако обвиняемые Айданбек Акматов, Азимбек Бекназаров, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Кенешбек Дуйшебаев, Равшан Джеенбеков, Кубанычбек Кадыров, Жениш Молдокматов, Темир Махмудов и Илгиз Шаменов (Сарылдык уулу Илгиз) стали нарушать порядок на судебном заседании и не подчинялись требованиям судьи.

«В этой связи на основании статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса председательствующий судья постановил удалить указанных обвиняемых из зала суда. После перерыва, принимая во внимание, что адвокат не явилась по причине болезни, а ее подзащитный был удален из зала суда, рассмотрение дела отложено», — сообщили в суде.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288925/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Глава Верховного суда объяснил затягивание процесса
Кемпир-абадское дело. Судья отстранил от участия в процессе одного адвоката
Кемпир-абадское дело. В суде объяснили, почему рассматривали дело без адвоката
Кемпир-абадское дело. Депутат заявил об издевательствах над задержанными
Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить явку потерпевшего
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову изменили меру пресечения
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалды, бирок абалы оор
Кемпир-абадское дело. Бектур Асанов прооперирован, но его состояние тяжелое
Кемпир-абадское дело. СИН проводит проверку по заявлению Темира Махмудова
Кемпир-абадское дело. Больше десятка приставов и конвоиров заполнили зал
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
17:42
Кубок АФК. Футбольный клуб из Кыргызстана «Абдыш-Ата» вышел в межзоновый финал Кубок АФК. Футбольный клуб из Кыргызстана «Абдыш-Ата» в...
17:34
Отключение воды в трех жилмассивах Бишкека переносится
17:25
На Иссык-Куле некому принимать роды? Ответ Минздрава
17:19
Кемпир-абадское дело. Слушание перенесли из-за отсутствия адвоката
17:03
Запрет телефонов в школе. Президент призвал развернуть общественное обсуждение