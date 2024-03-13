Кемпир-абадское дело. Слушание перенесли из-за отсутствия адвоката

В Первомайском районном суде прошло заседание по кемпир-абадскому делу. Как сообщили в пресс-службе суда, на него в связи с болезнью не явилась адвокат, защищающая троих обвиняемых.



По ее данным, выслушав мнения участников судебного разбирательства о возможности продолжения рассмотрения дела, а также учитывая, что в настоящее время судебное разбирательство находится на стадии оглашения обвинительного акта, суд постановил продолжить рассмотрение дела без участия адвоката.

Однако обвиняемые Айданбек Акматов, Азимбек Бекназаров, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Кенешбек Дуйшебаев, Равшан Джеенбеков, Кубанычбек Кадыров, Жениш Молдокматов, Темир Махмудов и Илгиз Шаменов (Сарылдык уулу Илгиз) стали нарушать порядок на судебном заседании и не подчинялись требованиям судьи.

«В этой связи на основании статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса председательствующий судья постановил удалить указанных обвиняемых из зала суда. После перерыва, принимая во внимание, что адвокат не явилась по причине болезни, а ее подзащитный был удален из зала суда, рассмотрение дела отложено», — сообщили в суде.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.