Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
12 марта.
вторник
12 мар.
вт.
Бишкекское время
Время
22:32
USD
89.43
EUR
97.88
RUB
0.98
USD
89.43
EUR
97.88
RUB
0.98
KZT
0.20
UZS
0.01
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
Спецпроекты
Кыргызча
English
Бизнес
Общество
21:00, 12 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: снег
21:00, 12 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане снег.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/288749/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
Нагрев Земли до рекордной температуры прогнозирует климатолог
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 марта: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 марта: осадки не ожидаются
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 10 марта 1964 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: дожди
На следующей неделе Бишкек снова ждут дождь и снег
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 9 марта 1971 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: днем немного потеплеет
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 марта 1971 года
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Лента новостей
12 марта, вторник
22:20
УПСМ напоминает. Пешеходам нельзя регулировать движение, если светофор отключен
УПСМ напоминает. Пешеходам нельзя регулировать движение...
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
21:42
Кыргызстан и Казахстан будут вместе решать проблему серых сертификатов на товары
21:23
Нагрев Земли до рекордной температуры прогнозирует климатолог
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: снег
20:45
Задержание 11 журналистов. Продление срока ареста необоснованно — адвокат
20:40
Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в 6-м микрорайоне
20:23
Систему «умной» парковки и «безбарьерные» пространства хотят внедрить в Бишкеке
20:19
Налоговая служба напоминает: страховой полис можно получить онлайн
20:13
Как регулируются «умные» светофоры в Бишкеке, показали главе кабмина