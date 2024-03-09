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21:00, 09 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: дожди
21:00, 09 марта 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Анастасия МОКРЕНКО
В Кыргызстане дожди.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/288565/
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