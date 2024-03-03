Афиша Бишкека на неделю: праздничные концерты, премьера спектакля и выставки

5-7 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Ф отовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Приглашаем вас насладиться ароматом свежих цветов, выбрать лучшие композиции для своего дома и подарить радость близким.

ДТЦ «Таш-Рабат».

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлены более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

7-8 марта. Музыкальный перформанс «Мен кайдамын» («Где я»)

Это театрализованный музыкальный перформанс, построенный как попытка понять, о чем переживает сегодня кыргызстанская женщина. О чем она мечтает? Из чего черпает силу? Кто она и как она участвует в обществе? «Мен кайдамын» — это поиск себя, как в буквальном, так и в экзистенциальном смысле.

«Театр 705», 17.00.

8 марта. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 марта. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

8 марта. Концерт «История любви»

Зрители услышат саундтреки из любимых турецких фильмов: «Зимородок», «Королек — птичка певчая», «Эзель», «Осман», «Великолепный век» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

8 марта. Концерт «Торжество весны»

Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает на концерт, посвященный женщинам. Прозвучат такие шедевры, как «Дуэт цветов», «Прекрасный розмарин», «Радости и муки любви», «Вечная любовь» и многие другие.

Зал президентского камерного оркестра «Манас», 18.30.