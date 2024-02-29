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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба кабмина КР: Подписаны постановление, распоряжения:

— о внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики;
— об утверждении реестра рынков и мини-рынков Кыргызской Республики, на территории которых применяется упрощенная система налогообложения;
— Данияр Арпачиев назначен первым заместителем полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области;
— Азамат Исраилов освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики;
— Женишбек Джоробеков назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287968/
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