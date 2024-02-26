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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Суды и милиция отказались вернуть свидетельство о рождении сына Болота Темирова

Суды и следователь приняли решение не возвращать свидетельство о рождения сына Болота Темирова. Об этом в своем микроблоге X сообщил журналист-расследователь.

«На незаконное изъятие отвечают, что близкие родственники могут забрать (то есть я с запретом на въезд в Кыргызстан и Махабат, которая в СИЗО)», — написал он.

Ранее Болот Темиров сообщил, что в ходе обыска сотрудники МВД изъяли свидетельство о рождении его сына, а после угрожали его супруге сдать мальчика в детский дом.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Всем задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287626/
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