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Общество

Мошенники используют поддельное видео с президентом для рекламы

Неизвестные мошенники распространяют видеоролики, в которых, подделав голос президента Садыра Жапарова, призывают к участию в некоторых коммерческих проектах. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Отметим, что сомнительные действия типа «можно разбогатеть за короткое время, вложив небольшие деньги» являются ложной информацией. Учитывая объем информации в социальных сетях, просим уточнять данные из официальных источников, чтобы в случае появления каких-либо подозрительных сообщений вы не стали жертвой мошенников», — отметил он.

Это не первый раз, когда мошенники используют имя главы государства для рекламы мошеннических схем.

Ранее пресс-секретарь уже делал подобные заявления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286299/
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