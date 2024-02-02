Антимонопольная служба проводит разъяснительные работы с предпринимателями для предотвращения спекулятивного роста цен на товары первой необходимости из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

По его данным, представители всех торговых объектов и крупных рынков («Дордой», «Аламедин», «Орто-Сай») проинформированы о недопустимости создания ажиотажа среди населения за счет искусственного повышения цен.

Администрациям крупных торговых точек и рынков дано поручили отслеживать ситуацию.

В Минэкономики напомнили, что сегодня цены на уголь составляют 4 тысячи 700 сомов, топлива достаточно.

«Со стороны предпринимателей идет полная поддержка и понимание важности сохранения стабильной ситуации и недопустимости резкого спекулятивного роста цен», — отметили в министерстве.

Напомним, сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.