30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу, участок № 1637);

9.30-17.30 — 8-й микрорайон, 42, отрезки улиц Гоголя, Герцена;

9.30-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Советской, Элебаева, Дружбы, Карасаева, Медерова, Рязанской, Буденного, Курманджан Датки, переулки Чернышевского, Гвардейский;

12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кок-Ойрок, Иссык-Куль, Жетиген, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конарчак, Кожомкул, Сары-Озон);

9.00-12.00 — проспект Чингиза Айтматова, 17;

9.00-14.00 — район ипподрома, улица Термечикова;

9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Южной магистрали, Курчатова, Мурманской, Кустанайской, Исанова, Чокморова, Токтогула, Московской, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курчатова, Веркутинской;

9.00-18.00 — села Мраморное (улицы Кольцевая, Урожайная, Южная, Целинная), Маевка (улицы Набережная, Полевая), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Новая, переулок Средний).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-12.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Речная), Арчалы, скважина;

10.00-17.00 — село Арашан (улицы Спортивная, Титова, Акматова, Молдобекова), новостройка;

9.00-13.00 — село Арчалы (улицы Кочкон, Спортивная, Молодежная);

14.00-17.00 — село Арчалы (улицы Тош-Алыш, Токтогула);

9.00-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Путейская, Алтын-Бак);

12.00-17.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Южная, Сельповская, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный);

00.00-3.00 — села Садовое, Аламедин (ГЭС-3, улицы Пролетарская, ГЭСовская), Восток (улицы Маркса, Веселая, Молодежная, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмана, 60 лет КиргССР, Береговая, Западная, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя, переулок Луговой);

Сокулукский РЭС

12.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Джамбульская, Киевская, Токтогула, Тельмана), Камышановка;

9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, переулок Зеленый), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Колхозная, Первомайская), Романовка (улицы Кирова, Фрунзе, Набережная), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Набережная), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошара), Жыламыш (улицы Сад-огород, Байтору, водозабор), Новопавловка (улицы Северная, Пушкина, Корсаковых, Дмитрова, Фрунзе, Южная, Усупбаева, Ошская, Токтогула, Луговая, Колхозная, Тынчтык, Ала-Арчинская, Деповская, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Советская, Степная, Пограничная, Западная, Крупской, Садовая);

9.00-12.00 — село Ак-Жол (улицы Шопокова, Абая, Суйская);

13.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Алиева, Юбилейная, Джамбулатова, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова);

8.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Парковая, Таш-Рабат, Кипкалова, Марса Еркеева, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Селекционная, Проектируемая, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Садовая, Исманова, Новостройка, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улица Проектируемая), Калтар;

Московский РЭС

8.00-13.00 — село Сретенка, объединенное крестьянское хозяйство «Россия»;

«Россия»; 13.00-17.00 — село Сретенка (улицы Калинина, Комсомольская);

9.00-17.00 — села Садовое, Беловодское, Темен-Суу (улицы Украинская, Садовая), Большевик, Заря;

8.30-13.00 — село Беловодское (улица Луначарского);

Жайылский РЭС

10.00-15.00 — села Монолдор, Суусамыр, Ставрополовка, Кара-Суу;

10.00-12.00 — село Степное;

13.00-15.00 — Кара-Балта (улица Громовой);

10.00-13.00 — Кара-Балта (улица Первомайская);

Панфиловский РЭС

10.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Сарымсакова, Базарная, Северная, Центральная, Ташкентская, Луговая, Тихонова, Октябрьская, Келечек, Молодежная);

9.00-17.00 — село Эфиронос (улицы Самат-Ата, Некрасова);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Фрунзе, Нальчик, Садовая, Калинина), Новопокровка (улицы Нальчик, Фрунзе, Садовая, Калинина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (улица Новая объездная), Красная речка (улица Октябрьская), Кенеш, Сын-Таш, Кызыл-Арык, Жетиген, Ак-Сай, Тельман;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Гагарина, 164, Шолохова, Дружбы, Советская);

9.00-12.00 — Токмак (3-й микрорайон, 6);

13.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 4, 5);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Калыгул (улицы Обосова, Азербайджанская);

9.00-13.00 — село Арпатектор (улицы Абыке, Ибраимова);

13.00-17.00 — село Арпатектор (улицы Гагарина, Южная);

Кеминский РЭС