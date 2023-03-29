Массовые аресты. Улукбека Маматаева перевели в СИЗО

Члена комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, гражданского активиста Улукбека Маматаева, арестованного по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, вернули из больницы в бишкекский СИЗО-1. Об этом сообщила его адвокат Асель Аргынбаева.

Юрист уточнила, что ее подзащитный перенес сложную операцию и ему нужен курс реабилитации. Она написала письмо начальнику СИЗО-1 и попросила перевести Улукбека Маматаева в отделение урологии Национального госпиталя.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.