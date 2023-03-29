05:45
USD 89.32
EUR 98.03
RUB 1.01
Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Улукбека Маматаева перевели в СИЗО

Члена комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища, гражданского активиста Улукбека Маматаева, арестованного по обвинению в попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, вернули из больницы в бишкекский СИЗО-1. Об этом сообщила его адвокат Асель Аргынбаева. 

Юрист уточнила, что ее подзащитный перенес сложную операцию и ему нужен курс реабилитации. Она написала письмо начальнику СИЗО-1 и попросила перевести Улукбека Маматаева в отделение урологии Национального госпиталя. 

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261976/
просмотров: 2745
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-Абад иши: шаардык сот абактагыларды камакта калтырды
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалат
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову проведут операцию
Кемпир-Абад иши. Айыпталуучулардын бири шашылыш операцияга муктаж
Кемпир-абадское дело. Один из обвиняемых нуждается в срочной операции
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Кемпир-абадское дело. Дипмиссиям направили обращение по заявлению президента
Кемпир-абадское дело. Защита опротестовала продление ареста обвиняемых
Рита Карасартова сообщила, что с трудом получила разрешение на выезд в регионы
Кемпир-абадское дело. Судебные заседания откладываются уже два месяца
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;начале следующей недели ожидаются снег и&nbsp;похолодание В Кыргызстане в начале следующей недели ожидаются снег и похолодание
Новые правила въезда в&nbsp;КР. 136 граждан Узбекистана не&nbsp;пропустили на&nbsp;границе Новые правила въезда в КР. 136 граждан Узбекистана не пропустили на границе
Как можно уехать с&nbsp;нового автовокзала. Схемы движения автобусов Как можно уехать с нового автовокзала. Схемы движения автобусов
Мы&nbsp;против, нам не&nbsp;выгодно. Водители с&nbsp;Восточного автовокзала о&nbsp;его переносе Мы против, нам не выгодно. Водители с Восточного автовокзала о его переносе
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
15 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 января, воскресенье
21:27
Карту затерянных городов Амазонии создали ученые
21:07
В MBANK сообщили о разрешении ситуации
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: ливни и снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакли
16:53
Списываются деньги. В соцсетях массовые жалобы на работу приложения MBANK