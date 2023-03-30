В Бишкеке 30 марта облачно, во второй половине дня дождь, возможна гроза. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 19.30. Полный календарь Орозо-2023 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу, участок № 1637);
- 9.30-17.30 — 8-й микрорайон, 42, отрезки улиц Гоголя, Герцена;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Советской, Елебаева, Дружбы, Карасаева, Медерова, Рязанской, Буденного, Курманджан Датки, переулки Чернышевского, Гвардейский;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кок-Ойрок, Иссык-Куль, Жетиген, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конарчак, Кожомкул, Сары-Озон);
- 9.00-12.00 — проспект Айтматова, 17;
- 9.00-14.00 — район ипподрома, улица Термечикова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Южной магистрали, Курчатова, Мурманской, Кустанайской,Исанова, Чокморова, Токтогула, Московской, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Курчатова, Веркутинской;
- 9.00-18.00 — села Мраморное (улицы Кольцевая, Урожайная, Южная, Целинная), Маевка (улицы Набережная, Полевая), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Новая, переулок Средний).
- 9.00-22.00 — район, ограниченный рекой Ала-Арчой, улицами Куренкеева, Абдрахманова, Елебесова, Бельской, Жибек Жолу, Молодая Гвардия, Саадаева, БЧК, жилмассивы «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик», «Салам-Алик».
У кого намечается той
Данияр Амангельдиев
Родился 30 марта 1982 года. Министр экономики и коммерции КР.
Айпери Медет кызы
Родилась 30 марта 1999 года. Борец вольного стиля, победительница чемпионата Азии и мира среди спортсменов до 23 лет, бронзовый призер чемпионата мира. Участница Олимпийских игр.
Памятные даты
Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США
Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).
Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.
В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске обнаружили золото и минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.
Люди, которые меняли мир
Родился борец Кенжебек Омуралиев
В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.
Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.
В 1989-м стал призером чемпионата СССР, в 1991 году выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993-м занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998-2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.
Умер архитектор Геннадий Кутателадзе
Родился 25 августа 1931 года в Маргелане (Республика Узбекистан).
Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».
К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).
Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял Градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.
Умер 30 марта 2015-го.
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