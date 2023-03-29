Производитель электроники из Челябинска выиграл тендер на ремонт аэропорта «Ош»

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Производитель электроники из Челябинска выиграл тендер на техническое перевооружение аэропорта города Оша. Об этом сообщает портал «Деловой квартал».

По его данным, до конца сентября в аэропорту появится новая система посадки.

Челябинское научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (НПО «РТС») заключило договор с главным авиапредприятием Кыргызстана — международным аэропортом «Манас» на оснащение аэродрома города Оша — второго по населению в республике.

Контракт предусматривает проектирование, строительство и поставку комплекса инструментальной системы посадки ILS 734.

По словам генерального директора «РТС» Александра Долматова, работы в Оше будут выполнены в соответствии с третьей категорией ИКАО, это позволит воздушным судам точно и безопасно приземляться практически при нулевой видимости.

«Еще в 2016 году мы выполнили крупный, очень сложный технически проект по оснащению двух направлений строящегося тогда аэродрома Тамчи на великолепном по красоте высокогорном озере Иссык-Куль. И текущий проект — это логичное продолжение нашего сотрудничества. Конечно, оно строится в первую очередь на профессионализме наших сотрудников и качестве оборудования. Ведь как бы то ни было заключению любого контракта предшествует сложная процедура отбора, тендерные процедуры. Мы в очередной раз подтвердили свои возможности, и теперь нам предстоит трудная, но очень интересная работа. Челябинскому предприятию предстоит в срок до конца сентября произвести, поставить в Киргизию и наладить оборудование, параллельно занимаясь проектными и строительными работами. Стоимость контракта с авиапредприятием составила чуть менее $1,5 миллиона», — рассказал он.