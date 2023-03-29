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Общество

Производитель электроники из Челябинска выиграл тендер на ремонт аэропорта «Ош»

из интернета
Фото из интернета
Производитель электроники из Челябинска выиграл тендер на техническое перевооружение аэропорта города Оша. Об этом сообщает портал «Деловой квартал».

По его данным, до конца сентября в аэропорту появится новая система посадки.

Челябинское научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» (НПО «РТС») заключило договор с главным авиапредприятием Кыргызстана — международным аэропортом «Манас» на оснащение аэродрома города Оша — второго по населению в республике.

Контракт предусматривает проектирование, строительство и поставку комплекса инструментальной системы посадки ILS 734.

По словам генерального директора «РТС» Александра Долматова, работы в Оше будут выполнены в соответствии с третьей категорией ИКАО, это позволит воздушным судам точно и безопасно приземляться практически при нулевой видимости.

«Еще в 2016 году мы выполнили крупный, очень сложный технически проект по оснащению двух направлений строящегося тогда аэродрома Тамчи на великолепном по красоте высокогорном озере Иссык-Куль. И текущий проект — это логичное продолжение нашего сотрудничества. Конечно, оно строится в первую очередь на профессионализме наших сотрудников и качестве оборудования. Ведь как бы то ни было заключению любого контракта предшествует сложная процедура отбора, тендерные процедуры. Мы в очередной раз подтвердили свои возможности, и теперь нам предстоит трудная, но очень интересная работа. Челябинскому предприятию предстоит в срок до конца сентября произвести, поставить в Киргизию и наладить оборудование, параллельно занимаясь проектными и строительными работами. Стоимость контракта с авиапредприятием составила чуть менее $1,5 миллиона», — рассказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261876/
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