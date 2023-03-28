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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В ОВД Аламединского района привезли подследственного в бессознательном состоянии

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили ОВД Аламединского района, куда доставлен гражданин А.К. Подробности сообщили в организации.

По словам адвоката, А.К. находился на стационарном лечении в частной клинике «Бикард», откуда его забрали сотрудники милиции. Курс лечения не был закончен. Когда правозащитники приехали в Аламединское ОВД, то обнаружили подозреваемого в обмороке в кабинете следователя. Юрист отметил, что его подзащитный находился под воздействием сильных психотропных лекарств. Это подтвердили и сотрудники скорой помощи.

Представители Наццентра составили акт о состоянии А.К. При этом следователь сообщил, что не намеревался проводить следственных мероприятий и А.К. доставили в ОВД в связи с необходимостью подтверждения его состояния здоровья. О действиях следователя сообщили заместителю прокурора Аламединского района, однако это проигнорировали.

По истечении четырех часов адвокат сообщил, что подозреваемого А.К., находящегося в состоянии тревожного расстройства и под воздействием снотворных, возили в Чуйскую областную больницу и наркологию для освидетельствования. После его доставили в ИВС ГУВД Бишкека.

Сотрудники НЦПП направили обращение в органы прокуратуры для дачи правовой оценки действиям сотрудников ОВД Аламединского района и следователей. Факт находится на контроле у руководства Национального центра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261868/
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