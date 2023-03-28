Давление на свободу слова. Евросоюз увеличит поддержку независимым СМИ КР

«Европейский союз внимательно следит за изменением ситуации со свободой слова, политическими свободами и свободами гражданского общества в Кыргызстане», — заявила сегодня на брифинге посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Мэрилин Йосефсон.

По ее словам, ЕС ведет постоянный диалог с властями Кыргызстана. Ведь Евросоюз придает большое значение гражданскому обществу и средствам массовой информации.

«ЕС будет увеличивать поддержку гражданского общества и СМИ, чтобы они могли работать и выступать в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Кыргызстаном. В этом году мы увеличим более чем в два раза поддержку этих сфер», — подчеркнула Мэрилин Йосефсон.