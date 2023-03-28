29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Калмурзаева, Чар, Молдокулова, Куйручук);

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 1/4, отрезки улиц Токольдош, Саратовской, Курманджан Датки, Ашхабадской, Ошской, Московской, Бейшеналиевой, Манасчи Сагынбая, Сухомлинова, 6-я линия, Айни, Джунусалиева, Целинной, проспектов Чингиза Айтматова, Манаса, переулок Ошский, жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Таалай, Карельскя, Онежская, Улан, Кожомкулова, Западная, Оман), «Арча-Бешик» (улицы Таалай, Абдрахманова, Улан-1, Улан-2, Улан-4), «Чон-Арык» (улицы Онежская, Абдрахманова), «Ынтымак» (улицы Улан, Таалай);

13.00-17.30 — отрезки улицы Елебесова, Аул;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Солтон-Сары, Арпа, Нур-Ордо, Кырчын, Кетмен-Тобо);

11.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Баба-Ата, Суулу-Тор);

13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Апшыр, Ахунбаева, Каркыра, Алтын-Ордо);

9.30-15.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Чагая, переулок Колхозный);

9.30-18.00 — отрезки улиц Аска-Таш, Бийле-Кол, Васильева, Жайылма, Кеминской, Кедейкан, Керемет, Кронштадтской, Месароша, Набережной, Профсоюзной, Семетей, Темировской, Садовой, переулок Кеминский, «110-й квартал».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-15.00 — село Таш-Добо (улицы Турсуматова, Арычная, 32, 4 га);

9.00-13.00 — село Арашан (улица Бектембаева);

12.00-15.00 — село Арашан (улицы Бектембаева, Аламединская);

14.00-17.00 — село Арашан (улицы Бектембаева, Татырская);

10.00-15.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, Речная, Подгорная, Алма-Атинский тупик), Мыкан (улицы Линейная, ГЭСовская, переулок Чуйский), Кок-Жар (улицы Уметалиева, Матыева, Нурмамбетова, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды, Мадиева, Кумушалиева, Куюкова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Оскон-Ордо, Салкын-Тор, Карагул Акмат, Конур Осмон, жилмассив «Торт-Куль»), жилмассив «16 га»;

Сокулукский РЭС

10.00-15.00 — Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Садовая, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Топографическая, Линейная, Полевая, Кирпичная, Железнодорожная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), села Романовка (улицы Тойбаева, Гагарина, Маркса, Юбилейная, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Советская, Заводская, Московская, Пионерская, Ново-Октябрьская, переулок Пионерский), Сокулук (улицы Фрунзе, Ленинградская, переулок Ленинградский), Восточное (улицы Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манаса, Школьная, Акушинская, Восточная, Маркса, Бугорная, переулок Дружбы), Нижнечуйское (улицы Первомайская, Октябрьская, Гагарина, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Колхозная, Ленина, Фрунзе, Шевченко, Южная), Фрунзе (улицы Западная, Заречная, Садовая, Средняя), Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая, Достук), Джал (улица Проектируемая), Калтар, Кун-Туу (улицы Проектируемая, Сон-Кол, Чуй, ДЭУ Достук), Достук, Новопавловка (улицы Проектируемая, Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина, жилмассив «Ала-Тоо»), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиев, Ынтымак, Тынчтык);

Московский РЭС

10.00-15.00 — села Чон-Арык, Кепир-Арык, Мураке, Беловодское (улицы Степаненко, Шевченко, рынок), Маловодное, Александровка (улицы Калимова, Западная, Чапаева, Крупской, от Крупской до Токтогула;

Жайылский РЭС

10.00-15.00 — село Новониколаевка (улицы Западная, Фрунзе, Пушкина, Школьная);

9.00-13.00 — села Степное (улицы Восточная, Первомайская), Алексеевка (улицы Космонавтов, Центральная, Ватутина);

13.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Молодежная, Школьная, Центральная), Степное (улицы Школьная, Центральная);

Панфиловский РЭС

10.00-15.00 — села Ойронды (улица Пионерская), Эфиронос (улица Кирова);

9.00-15.00 — село Партсъезд;

Кантский РЭС

10.00-15.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Крупской, Фрунзе);

Токмакский РЭС

10.00-15.00 — Токмак (улица Жантаева, 22);

9.00-12.00 — Токмак (улицы Горького, Коммунальная);

13.00-17.00 — Токмак (улицы Трясина, Мельничная, Победы, Логвиненко);

Чуйский РЭС

10.00-15.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык, Биримдик (улицы Боронбаев, Жаштык);

9.00-13.00 — село Калиновка (улицы Жума уулу Мукая, Нооруз);

13.00-17.00 — село Калиновка (улица Токтосунова);

Кеминский РЭС