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Общество

Кадыр тун будет отмечаться с 17 на 18 апреля

В этом году Ночь предопределения будет отмечаться с 17 на 18 апреля. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отметим, Кадыр тун приходится на ночь с 26-го на 27-й день священного месяца Рамазан и считается одной из самых важных для всех мусульман ночей в году.

Держащие пост верят, что в Ночь предопределения Всевышний предопределяет судьбу человека на ближайший год — с неба спускаются ангелы, чтобы лучше слышать молитвы людей. Именно в эту ночь принято просить прощение и читать Коран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261421/
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