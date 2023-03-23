Кадыр тун будет отмечаться с 17 на 18 апреля

В этом году Ночь предопределения будет отмечаться с 17 на 18 апреля. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отметим, Кадыр тун приходится на ночь с 26-го на 27-й день священного месяца Рамазан и считается одной из самых важных для всех мусульман ночей в году.

Держащие пост верят, что в Ночь предопределения Всевышний предопределяет судьбу человека на ближайший год — с неба спускаются ангелы, чтобы лучше слышать молитвы людей. Именно в эту ночь принято просить прощение и читать Коран.