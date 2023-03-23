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Общество

Дело Руслана Бекназарова. В суде допросили следователя

Следователь, возбудивший уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Свердловского района Бишкека, признал в суде, что не провел ни одного следственного действия с обвиняемым. Об этом 24.kg сообщил адвокат Алтынбек Токтосунов.

По его словам, в суде допросили следователя УВД Первомайского района столицы Самата Долотбаева, который возбудил уголовное дело. В постановлении о назначении судебно-комиссионной экспертизы было написано: предоставить экспертам копию настоящего постановления и вещественное доказательство — компакт-диск. В суде эксперты заявили, что никакого диска им не было предоставлено.

«Экспертиза произведена на основании скриншотов, которые предоставил следователь. Последний в суде говорил, что не помнит, предоставлял ли он компакт-диски на экспертизу, так как с момента возбуждения дела прошло два года. Самат Долотбаев заявил, что передавал экспертам скриншоты. При этом следователь подтвердил, что выемки скриншотов с электронного носителя не было. Со слов правоохранителя, скриншоты страницы под ником Руслан Бекназаров ему предоставили оперативники вместе с рапортом. Он признался, что никаких следственных действий с моим подзащитным не производил целый год, личность самого Бекназарова не устанавливал. Следователь приостановил на год расследование как нераскрытое преступление», — сказал Алтынбек Токтосунов.

Напомним, Руслана Бекназарова подозревали в распространении экстремистских материалов в социальной сети Facebook. Они пропагандировали идеологию экстремистско-террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в Кыргызстане.

2 ноября 2022 года Первомайский районный суд изменил меру пресечения сыну бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова Руслану. Он будет находиться под домашним арестом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261419/
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