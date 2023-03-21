22 марта: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском предприятии электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 30, жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Дордой, Кара-Жыгач, Сары-Жаз), «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитекторская, Чуй-22, Чуй-23, Чуй-29 — Чуй-36);
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Огонбаева, Западной, Курманджан Датки, Гражданской, Ереванской, Таллинской, Саратовской, Кирова, Абдымомунова, Алма-Атинской;
- 12.00-17.30 — отрезки улиц 8 Марта, Аул, Елебесова;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак Орго» (улицы Ак-Шоокум, Огуз-Ата, Кун-Кочо, Чамгаран, Жолон, Боз-Салкын, Саадак, Кербен, Ай-Кочо, Тимура Фрунзе), проспект Манаса, 7, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Панфилова, Чагая, переулок Советский);
- 9.00-12.00 — село Мраморное (улицы Сары-Булак, Тендик, Юбилейная);
- 9.30-13.30 — село Мраморное (улицы Набережная, Полевая);
- 13.00-17.00 — село Маевка (улицы Южная, Больничная, МТФ).