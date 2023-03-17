18:53
USD 87.30
EUR 94.71
RUB 1.04
Общество

В школах и детсадах могут появиться ресурсные центры педагогического мастерства

В школах и детсадах могут появиться ресурсные центры педагогического мастерства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава ведомства Каныбек Иманалиев.

«Приказ направлен на распространение передового опыта и инновационных методологий, повышение качества образования и содействие профессиональному развитию педагогических работников», — сообщили в министерстве.

Документ предоставляет право школам и детсадам создавать на своей базе ресурсные центры за счет внебюджетных источников финансирования. «Кыргызской академии образования предписано разработать с привлечением экспертов и представителей гражданского мастерства типовое положение о ресурсных центрах», — добавили в МОиН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261045/
просмотров: 2664
Версия для печати
Материалы по теме
Министерство образования и науки назвало лучшие школы страны
Учить по-новому: что в законопроекте «Об образовании» вызывает споры
В Кыргызстане определились с датой вручения аттестатов выпускникам
В Нарынском госуниверситете открыли цех по переработке мяса
В Бишкеке детсады домашнего типа посещает уже более 500 детей
В Нарынском госуниверситете открыли центр китайского языка и культуры
Назначен новый заместитель министра образования Кыргызстана
В Бишкеке открыли 59 детских садов домашнего типа
Глобальный форум «Школы 2030» проведут в Кыргызстане в 2024 году
В Кадамджайском районе школьники выпали из автомашины. Как наказали педагогов
Популярные новости
В&nbsp;Тогуз-Тороуском районе введен режим чрезвычайной ситуации В Тогуз-Тороуском районе введен режим чрезвычайной ситуации
В&nbsp;России объявлена операция &laquo;Нелегал&raquo;: комментарий посольства Кыргызстана В России объявлена операция «Нелегал»: комментарий посольства Кыргызстана
На&nbsp;пляжах Чолпон-Аты демонтирована большая часть заборов пансионатов На пляжах Чолпон-Аты демонтирована большая часть заборов пансионатов
Завтра в&nbsp;некоторых районах Бишкека не&nbsp;будет холодной воды Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; реконструирует любимый бишкекчанами парк имени Кычана Джакыпова «Бакай Банк» реконструирует любимый бишкекчанами парк имени Кычана Джакыпова
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Россия: где искать исполнителей для международных грузоперевозок Кыргызстан — Россия: где искать исполнителей для международных грузоперевозок
Инвестируйте в&nbsp;экологию. Дебютный выпуск зеленых облигаций Doscredobank! Инвестируйте в экологию. Дебютный выпуск зеленых облигаций Doscredobank!
Абоненты MEGA о&nbsp;преимуществах MegaPay Абоненты MEGA о преимуществах MegaPay
24 июня, суббота
17:49
Завершилась акция «Знай свои права». Консультации получили 3 тысячи 398 граждан Завершилась акция «Знай свои права». Консультации получ...
17:26
Рысь успешно прошла реабилитацию и выпущена в естественную среду обитания
17:21
Водителя, устроившего аварию с участием машины патрульной милиции, задержали
16:52
Национальный госпиталь запустил акцию «Караван здоровья»
16:42
В обменных бюро Бишкека подешевел рубль