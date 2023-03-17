В школах и детсадах могут появиться ресурсные центры педагогического мастерства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, соответствующий приказ подписал глава ведомства Каныбек Иманалиев.

«Приказ направлен на распространение передового опыта и инновационных методологий, повышение качества образования и содействие профессиональному развитию педагогических работников», — сообщили в министерстве.

Документ предоставляет право школам и детсадам создавать на своей базе ресурсные центры за счет внебюджетных источников финансирования. «Кыргызской академии образования предписано разработать с привлечением экспертов и представителей гражданского мастерства типовое положение о ресурсных центрах», — добавили в МОиН.