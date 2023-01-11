В посольстве Венгрии в Бишкеке открылась выставка художницы из Кыргызстана

В рамках Венгеро-Кыргызского художественного клуба в посольстве Венгрии в Бишкеке открылась выставка кыргызской художницы Арууке Сыдыгалы кызы «Моя Палитра». Об этом 24.kg сообщили в диппредставительстве.

Мероприятие открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в КР Дороги Шандор и первый вице-президент Международной ассоциации союзов художников, заслуженный деятель культуры Таалайбек Усубалиев.

Дороги Шандор отметил, что искусство является универсальным языком общения, дающим возможность погрузиться в культуру другой страны и прочувствовать ее изнутри. Конференц-зал «Будапешт», в котором открылась выставка, стал особенным пространством, где происходит знакомство зрителей с венгерскими и кыргызскими творцами.

«Арууке Сыдыгалы кызы — представительница молодого поколения кыргызских художников, создающая традиционные жанровые картины и натюрморты, в дополнение к своему экспериментальному настроению. Не боится Арууке и серьезных реалистичных сюжетов — среди работ выставки «Моя палитра» представлены картины на сложную социальную тематику. Выразительный и искренний стиль ее работ можно назвать импрессионистским», — отметили в посольстве.

Выставка будет открыта для посетителей до 13 января. Вход свободный.