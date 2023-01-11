Цифра дня. 31,4 миллиона сомов кредитов списали баткенцам

Финансово-кредитные организации продолжают помогать заемщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщает Национальный банк.

Всего обратились 514 заемщиков. Списано 366 кредитов на 31 миллион 480 тысяч сомов, реструктуризировано 224 займа на 63 миллиона 683 тысячи сомов.

Кроме того, регулятор рекомендовал комбанкам, микрофинансовым организациям и ОАО «Гарантийный фонд» приоритетно рассматривать заявки на получение кредитов/гарантий заемщиков, проживающих и/или работающих в Баткенской области, пересмотреть внутренние процедуры по выдаче кредитов/гарантий. Постановление также предусматривает нормы по облегчению требований Нацбанка в части представления документов заемщиками при получении кредитов/гарантий.

«С 18 ноября 2022-го в приоритетном порядке финансово-кредитные учреждения выдали 9 тысяч 268 займов на 1 миллиард 95,1 миллиона сомов. Отдельные ФКО снизили процентные ставки, проводится работа по расширению объемов онлайн-кредитования, и принимаются другие меры в соответствии с требованиями постановления», — рассказали в НБ КР.

Утром 16 сентября прошлого года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.