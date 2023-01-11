В Министерстве транспорта придумали, как бороться с захватом придорожных полос

Чиновники Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана вынесли на общественное обсуждение проект постановления, чтобы ускорить получение документов на земельные участки, находящиеся в придорожной полосе (полосе отвода), для упорядочения и создания благоприятных условий, развития автомобильных дорог и улучшения инфраструктуры дорожного хозяйства.

Авторы отметили, что в последние годы практически во всех областях и районах республики идет тенденция по захвату территорий земель полосы отвода и придорожной полосы.

Это приводит к нарушениям требований безопасности дорожного движения, повышает риск ДТП.

В Минтрансе считают, что следует упростить регистрацию прав на участки для уполномоченного госоргана. В соответствии с положением о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, допускается их передача на условиях договора аренды во временное пользование сроком до трех лет.

В случае сдачи земельных участков, находящихся на балансе Минтранса, увеличатся поступления в доходную часть бюджета Дорожного фонда.