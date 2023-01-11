08:46
USD 87.52
EUR 96.03
RUB 1.07
Общество

В Министерстве транспорта придумали, как бороться с захватом придорожных полос

Чиновники Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана вынесли на общественное обсуждение проект постановления, чтобы ускорить получение документов на земельные участки, находящиеся в придорожной полосе (полосе отвода), для упорядочения и создания благоприятных условий, развития автомобильных дорог и улучшения инфраструктуры дорожного хозяйства.

Авторы отметили, что в последние годы практически во всех областях и районах республики идет тенденция по захвату территорий земель полосы отвода и придорожной полосы.

Это приводит к нарушениям требований безопасности дорожного движения, повышает риск ДТП.

В Минтрансе считают, что следует упростить регистрацию прав на участки для уполномоченного госоргана. В соответствии с положением о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, допускается их передача на условиях договора аренды во временное пользование сроком до трех лет. 

В случае сдачи земельных участков, находящихся на балансе Минтранса, увеличатся поступления в доходную часть бюджета Дорожного фонда. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255341/
просмотров: 2954
Версия для печати
Материалы по теме
Автодорогу Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайку очистили от снежной лавины
Грантовая техника на $5,3 миллиона от JICA поступит в Баткен в мае 2024 года
На их место возьмут других. Министр транспорта о задержании подчиненных
Азиз Эсенов назначен директором Дорожного фонда при Минтрансе
Цифра дня. 669 единиц спецтехники для Минтранса закупят в 2023 году
Отрезок улицы Исанова в Бишкеке на один день закроют для проезда
Чиновники рассказали Садыру Жапарову, как будут развивать Нарынскую область
Утверждены основные направления развития дорожной отрасли Кыргызстана на 7 лет
Реконструкция трассы Суусамыр — Талас — Тараз. Минтранс хочет взять кредит
Вместо асфальта грязевая жижа. Жители Гавриловки жалуются на отсутствие дороги
Популярные новости
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход Кыргызстана на&nbsp;латиницу? Опрос Поддерживаете ли вы переход Кыргызстана на латиницу? Опрос
Пятилетний мальчик собирает в&nbsp;Бишкеке пластиковые бутылки: как ему помочь Пятилетний мальчик собирает в Бишкеке пластиковые бутылки: как ему помочь
В&nbsp;Бишкеке сносят пристройку к&nbsp;многоэтажному дому&nbsp;&mdash; фастфуд &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке сносят пристройку к многоэтажному дому — фастфуд «Евразия»
В&nbsp;России традиционного шествия &laquo;Бессмертного полка&raquo; не&nbsp;будет В России традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет
Бизнес
17&nbsp;лет MEGAинноваций, скорости и&nbsp;свободы общения 17 лет MEGAинноваций, скорости и свободы общения
Получите кешбэк 20&nbsp;процентов за&nbsp;оплату услуг в&nbsp;Technopark Coworking с&nbsp;MBANK Получите кешбэк 20 процентов за оплату услуг в Technopark Coworking с MBANK
&laquo;РСК Банк&raquo; выдал кредиты сельхозпроизводителям на&nbsp;706 миллионов сомов «РСК Банк» выдал кредиты сельхозпроизводителям на 706 миллионов сомов
Как найти детей с&nbsp;помощью любого телефона? Как найти детей с помощью любого телефона?
21 апреля, пятница
08:30
Айтыңыздар маарек болсун! Поздравление президента с Орозо айтом Айтыңыздар маарек болсун! Поздравление президента с Оро...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
20 апреля, четверг
23:47
Итоги первого квартала — 2023. Samsung снова в лидерах мирового рынка смартфонов
23:15
На Иссык-Куле предприниматель подарил экологической милиции катер
22:51
Халатность? Асфальт в жилмассиве «Учкун» начал проваливаться
22:33
В Джалал-Абаде построят детский сад за 49,6 миллиона сомов
22:03
Мать не может увидеть своих детей. Бывший муж игнорирует решение суда