В 2022 году Госстрой завершил строительство 96 объектов

За январь — декабрь 2022 года Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ при кабинете министров завершило строительство 96 объектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за этот период завершены 37 школ (на 5 тысяч 200 учебных мест), 12 детских садов (на 530 мест), 4 спортивных комплекса, по 2 объекта здравоохранения и культуры и 1 «другой объект». Кроме того, более 87 тысяч граждан из 38 сел обеспечили чистой питьевой водой.

В ведомстве отметили, что больше всего объектов построили в Ошской (24), Джалал-Абадской (23) областях. На третьей позиции Чуйская область и Бишкек (15). Меньше всего — в Таласской (6), Баткенской и Нарынской (по 8), Иссык-Кульской (12) областях.