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Общество

Будете ли вы покупать полис ОСАГО? Опрос

В Кыргызстане все автовладельцы (юридические и физические лица, а также иностранные граждане) с 1 января 2023 года обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность.

По ОСАГО возмещают ущерб, причиненный другому автомобилю, жизни и здоровью пассажиров, пешеходов (третьим лицам). Расплачивается с потерпевшим страховая организация виновника ДТП.

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Стоимость полиса ОСАГО зависит от вида транспорта, мощности двигателя, возраста водителя и его стажа. Базовый тариф установлен в 1 тысячу 680 сомов. Утверждены также лимиты ответственности по договору обязательного страхования.

Реализацию закона неоднократно переносили. Поэтому многие автовладельцы решили не спешить с приобретением полиса. Еще часть граждан сомневается в объективности страховых организаций.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.

Будете ли вы покупать полис ОСАГО?
Да — 29% — 686 голосов
Нет — 38% — 915 голосов
Пока не знаю — 32% — 757 голосов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255322/
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