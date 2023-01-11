Будете ли вы покупать полис ОСАГО? Опрос

В Кыргызстане все автовладельцы (юридические и физические лица, а также иностранные граждане) с 1 января 2023 года обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность.

По ОСАГО возмещают ущерб, причиненный другому автомобилю, жизни и здоровью пассажиров, пешеходов (третьим лицам). Расплачивается с потерпевшим страховая организация виновника ДТП.

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Стоимость полиса ОСАГО зависит от вида транспорта, мощности двигателя, возраста водителя и его стажа. Базовый тариф установлен в 1 тысячу 680 сомов. Утверждены также лимиты ответственности по договору обязательного страхования.

Реализацию закона неоднократно переносили. Поэтому многие автовладельцы решили не спешить с приобретением полиса. Еще часть граждан сомневается в объективности страховых организаций.

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