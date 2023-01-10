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Общество

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории проката РФ

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории проката страны. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах, пишет ntv.ru.

Лента с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработала 3 миллиарда 82 миллиона 245 тысяч 827 рублей.

Комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255219/
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