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Общество

Массовые аресты. Орозайым Нарматова находится под наблюдением врачей

Экс-депутат Жогорку Кенеша Орозайым Нарматова, заключенная под стражу по подозрению в попытке насильственного захвата власти, находится под наблюдением врачей. Об этом 24.kg сообщила ее адвокат Гуляна Убалиева.

Отметим, вчера сообщалось об ухудшении состояния Орозайым Нарматовой.

«Подзащитная вчера потеряла сознание. У нее сухость во рту, головокружение, слабость, боли во всем теле, обострение гастрита, нестерпимые головные боли. Ей хотели глюкозу поставить в виде капельницы, но она отказалась. Получила обезболивающий укол. Похудела на 4 килограмма за три дня», — сказала Гуляна Убалиева.

Она отметила, что попросила перевести в больницу заключенную.

«Мы, адвокаты, попросили тех, кто объявил голодовку, перевести в больницу. Но так как пока состояние большинства удовлетворительное, их не переводят», — добавила адвокат.

Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.

Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253738/
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