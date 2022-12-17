Массовые аресты. Орозайым Нарматова находится под наблюдением врачей

Экс-депутат Жогорку Кенеша Орозайым Нарматова, заключенная под стражу по подозрению в попытке насильственного захвата власти, находится под наблюдением врачей. Об этом 24.kg сообщила ее адвокат Гуляна Убалиева.

Отметим, вчера сообщалось об ухудшении состояния Орозайым Нарматовой.

«Подзащитная вчера потеряла сознание. У нее сухость во рту, головокружение, слабость, боли во всем теле, обострение гастрита, нестерпимые головные боли. Ей хотели глюкозу поставить в виде капельницы, но она отказалась. Получила обезболивающий укол. Похудела на 4 килограмма за три дня», — сказала Гуляна Убалиева.

Она отметила, что попросила перевести в больницу заключенную.

«Мы, адвокаты, попросили тех, кто объявил голодовку, перевести в больницу. Но так как пока состояние большинства удовлетворительное, их не переводят», — добавила адвокат.

Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.