На играх кочевников в Турции Кыргызстан выставит команды по кок-бору и кокпару

На IV Всемирных играх кочевников, которые пройдут к конце сентября в турецком Изнике Кыргызстан выставит команды по кок-бору и кокпару. Об этом 24.kg сообщил и. о. генерального секретаря Международной федерации кок бору Кувватбек Аскарбеков.

Он отметил, у него в Бишкеке прошла встреча с директором Центра национальных и конных видов спорта комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Бакдаулетом Сабитовым.

«На встрече договорились провести игры сразу по двум видам — кок-бору и кокпару. Турецкая сторона приветствует решение. В рамках IV Всемирных играх кочевников хотим провести чемпионат мира по кок-бору. Нам нужна явка сборных шести стран. Мы, казахи, турки, узбеки, афганцы, американцы, алтайцы, монголы могут участвовать. Но не у всех есть лошади. Поэтому сейчас решаем вопрос их доставки для других сборных. Нам в этом помогают торага ЖК, президент», — сказал Кувватбек Аскарбеков.