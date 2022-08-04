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Общество

На играх кочевников в Турции Кыргызстан выставит команды по кок-бору и кокпару

На IV Всемирных играх кочевников, которые пройдут к конце сентября в турецком Изнике Кыргызстан выставит команды по кок-бору и кокпару. Об этом 24.kg сообщил и. о. генерального секретаря Международной федерации кок бору Кувватбек Аскарбеков.

Он отметил, у него в Бишкеке прошла встреча с директором Центра национальных и конных видов спорта комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Бакдаулетом Сабитовым.

«На встрече договорились провести игры сразу по двум видам — кок-бору и кокпару. Турецкая сторона приветствует решение. В рамках IV Всемирных играх кочевников хотим провести чемпионат мира по кок-бору. Нам нужна явка сборных шести стран. Мы, казахи, турки, узбеки, афганцы, американцы, алтайцы, монголы могут участвовать. Но не у всех есть лошади. Поэтому сейчас решаем вопрос их доставки для других сборных. Нам в этом помогают торага ЖК, президент», — сказал Кувватбек Аскарбеков.

Он отметил, что лошадей команд перевезут в Турцию на одном самолете из Кыргызстана.

Отметим, в феврале 2020 года на заседании Международного форума по этноспорту в Турции решили проводить игры на ВИК по правилам казахского кокпара, то есть, без тай-казанов (условные ворота, куда забрасывается туша козла).

Кыргызская сторона настаивала, чтобы состязания проводили по правилам кок-бору, опираясь на меморандум между Госагентством спорта Кыргызстана и Министерством молодежи и спорта Турции о проведении кок-бору (по кыргызским правилам).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241516/
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