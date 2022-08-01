Завтра в центре Бишкека на день отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина — подключение к водоснабжению двух жилых домов по улице Керимбекова и необходимость заглушки аварийного трубопровода диаметром 100 миллиметров.

Подачу воды приостановят 2 августа с 9.00 до 19.00 в районе, ограниченном улицами Токтогула — Манаса — Исанова — Пушкина.

«Бишкеводоканал» приносит извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.