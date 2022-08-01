Скандал на фестивале гор. Участники хотят подать коллективный иск

Участники фестиваля «ТооФест» требуют привлечь к ответственности организаторов мероприятия и хотят подать коллективный иск. Об этом они написали в соцсетях.

Отметим, фестиваль гор прошел 30 июля в Чон-Алайском районе в базовом лагере у подножья пика Ленина. «Перед фестивалем обещали незабываемый отдых на высоте 3 тысячи 500 метров. На мероприятии ожидалось выступление знаменитых артистов местной эстрады, катание на яках, лошадях, национальные и конные игры, фудкорт с лучшими ресторанами Оша, нетворкинг, оpen-air с музыкальным сопровождением диджея, ярмарка национальных ручных и экоизделий, кемпинг на горной вершине, йога на рассвете и многое другое. Но всего этого участники не получили», — написали туристы в соцсетях.

По их словам, они потеряли время, деньги, и к тому же рискнули своим здоровьем — у некоторых началась «горная болезнь», у людей поднялось давление, болела голова, многих тошнило, началась одышка. Однако участникам не оказали медицинскую помощь.

Пользователь Twitter ником @BatyrK45 отметил, что организаторы не обеспечили отдыхающих транспортом. До нужной точки некоторым в дождь пришлось подниматься пешком.

«В 6.00 из Оша выехало около 30 бусов с участниками в сторону Чон-Алая. Уже на подъезде с основной трассы выяснилось, что многие водители и даже волонтеры не знают туда дороги, так как часть пути лежит по бездорожью. В этот же день по прогнозу шел дождь, о чем организаторы знали заранее, но ничего не перенесли и не отменили. В середине пути машины, естественно, начали застревать. Кто-то разворачивался и искал другой путь, кто-то толкал машину. Через еще пару километров бусы встали и водители отказались ехать дальше, потому что не могли преодолеть подъем. Участников с сумками, палатками и вещами попросили идти до места своим ходом. Впереди было еще 10-15 километров пути», — пишет участник.

По словам Батыра, участники кое-как добрались до места проведения фестиваля. «Мероприятие должно было начаться в 11.00. По факту же многие доехали до точки только после 14.00. Приехав или придя на место, участники не обнаружили ни стойки регистрации, ни организаторов», — написал он.

По словам участника, на этом месте в этот день, 30 июля, проходило 30-летие Чон-Алайского района и местные власти проводили там свое мероприятие. Территорию занимали местные жители.

Отмечается, что ближе к 17.00 начался сильный ливень, не спасали ни зонтики, ни дождевики. Участники жалуются и на то, что организаторы не обеспечили их местом проживания.

«В 19.00 многие бежали в палатки, но там не было ни спальных мешков, ни условий... Палатки были летние и не приспособлены для таких условий. Многие начали протекать, и было жутко холодно. Через пару часов начался снег! Волонтеры не могли найти организаторов, ночевать им было негде, в юртах, рассчитанных на 8-9 человек, селились по 20-30 участников», — возмущается кыргызстанец.

Ночью в лагерь пришли местные жители, они были пьяны и стали приставать к участникам. Успели и подраться. Охраны не было. Самих организаторов и след простыл. участник Батыр

В итоге часть участников утром уехали в город. Дорога заняла около шести часов.

«Злые на все решили объединить усилия, чтобы написать коллективный иск о мошенничестве, халатности. Многие блогеры, кто там был публикуют сторисы, как это было. Кто рассказывает о травмах из-за драки, кто о самочувствии, кто об ужасных условиях. И я там был, и пережил сам все это. Если бы меня не забрали друзья на машине, не знаю, что бы со мной было», — написал парень.

Вскоре на официальной странице Instagram появился ответ турфирмы Osh Trips, которая организовала фестиваль. Представители компании признали свою ошибку и извинились.

«В первую очередь позвольте принести наши искренние извинения за неудобства, дискомфорт и проблемы, связанные с фестивалем «ТооФест». Надеемся, что каждый из вас добрался благополучно домой. Мы, действительно, признаем нашу ошибку, что из-за ряда обстоятельств, связанных с погодными условиями и логистическими упущениями, мероприятие пошло не по плану. Мы полностью берем на себя ответственность за сорванное мероприятие, испорченные впечатления, потраченные нервы и время. Это мероприятие было сделано с благими намерениями развить внутренний туризм и предоставить не забываемые впечатления в легендарной локации под пиком Ленина», — написали организаторы.

Организаторы отметили, что программа всего мероприятия вместе с ними была разделена на две части, в первом празднование 30-летие Чон-Алая, во второй программа «ТооФест», которая не была реализована до конца, из-за сильного проливного дождя с градом.

«Во время расселения в день фестиваля из-за дождя наша команда физически не успевала раздавать некоторым палатки. Также время на расселение затянулось, так как лагеря находились на более пяти разных локациях. Бригада скорой медицинской помощи была на фестивале, однако ей приходилось несколько раз отъезжать, из-за условий высокогорья некоторым туристам становилось плохо. Также на фестивале была медицинская служба Красного Полумесяца, которая дежурила до самого конца», — пояснили организаторы.

Они также отметили, что со своей стороны организаторы предоставили транспорт для некоторых женщин и детей, чтобы развезти их по домам.

«При этом наши сотрудники, а также сотрудники партнерских организаций оставались на месте проведения фестиваля до самого утра, пока все бусы с оставшимися гостями не выехали с территории фестиваля», — заключили организаторы.