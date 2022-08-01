Минздрав установит размер компенсаций на лекарства от ФОМС

Минздрав установит размер компенсируемой цены на лекарства из средств ФОМС. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что меры приняты, чтобы обеспечить экономическую доступность препаратов на первичном уровне.

Разработчики уточняют, что методика расчета базисных цен утверждена в 2010 году. Базисная стоимость формируется специальным программным обеспечением с 2000-го. Последний пересмотр был в 2018 году и вызван изменениями розничных цен, что повлияло на уровень возмещения и сооплату пациента.

Сравнительный анализ сформированных новых базисных цен и действующих цен в этом году показал как снижение, так и повышение. На 29 групп лекарств отмечается повышение в среднем на 21 процент, на 21 группу — снижение в среднем на 19 процентов. Цены по 16 позициям не изменились.

В Минздраве уточнили, что базисные цены не применяются ни фармацевтическими фирмами, ни аптеками, поэтому не могут быть объектом госрегулирования.

Базисные цены рассчитываются исключительно для определения размера компенсации действующего вещества.